Edyta Herbuś opublikowała roznegliżowane zdjęcie. Powód? Okrągła liczba followersów Dla wielu osób profil na Instagramie jest jednym z podstawowych narzędzi do komunikowania się. Przyjęło się, że im więcej masz obserwatorów, tym jesteś jakby fajniejszy. Ostatnio Edycie Herbuś przybył 200-tysięczny fan, więc z tej okazji ona ściągnęła biustonosz. Edyta Herbuś skończyła 38 lat (ONS.pl) Każda obeznana w instagramowym świecie celebrytka wie, że trzeba dbać o swoich fanów i dostarczać im interesujące posty. Zdjęcie z wakacji, zdjęcie z psem, zdjęcie w nowym płaszczu. Robiąc to każdego dnia w końcu może wyczerpać się pula pomysłów, jednak są takie momenty, kiedy kreatywność jest wręcz wskazana. Mowa tutaj o świętowaniu dni, w których nasza liczba obserwatorów zwiększyła się do pokaźnej liczby. Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan celebrowała milion followersów. Nie obyło się bez spektakularnej sesji zdjęciowej oraz konkursu zorganizowanego dla wszystkich jej fanów. Teraz przyszedł czas na Edytę Herbuś. Co prawda daleko jej z wynikiem do Rozenek-Majdan, ale 200 tysięcy obserwatorów to też pokaźne grono. "Haha, zarzekałam się, że nie będę fotografować balonów z okazji 200 tys followersów, ups! Chyba mi nie wyszło. Dziękuję, że ze mną jesteście" - napisała pod zdjęciem, na którym owe "balony" stanowią jej piersi. "Od dziś wprowadzamy tu zdecydowanie więcej szaleństwa!" - dopisała. Jesteście na to gotowi?