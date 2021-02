Edyta Pazura dopięła swego. Zabierze męża w wyjątkową podróż poślubną

"Co można kupić za pięć złotych? Na przykład podróż poślubną. Jak to możliwe? A no tak, że od trzynastu lat wrzucamy do wielkiej skarbonki wszystkie monety pięciozłotowe, które mamy w portfelach. I tak oto przed nami w końcu nasz „tydzień miodowy” za tak zwanego piątaka" - napisała Pazura.