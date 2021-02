Piotr Rubik o ślubie kościelnym. Muzyk ma odmienne zdanie od znanej aktorki

"Ślub kościelny wcale nie jest nam potrzebny do szczęścia. To nie jest nasz priorytet i nie spędza nam to snu z powiek, że go nie mamy. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem i szczęśliwą rodziną i tak naprawdę najważniejsze dla nas jest to, że się bardzo kochamy" - dodała kiedyś w rozmowie z "Faktem".