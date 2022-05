Edyta Pazura pokazała, jak szykowała się na bal charytatywny. Zdjęcie zaskakuje. "Prawdziwe życie"

Internautki są zachwycone tym zdjęciem. Wiele z nich doceniło szczerość w pokazywaniu kobiecej codzienności. "Zaplanować to każdy potrafi. Ale elastycznie dostosować się do sytuacji pod presją czasu, to już tylko najlepsi", "W poniedziałek miałam identyczną sytuację. Ach ten warszawski klimat i zawsze wszystko w pośpiechu", "Bardzo fajna fota! Rzadkość na Instagramie. Prawda i szczerość teraz nie są modne", "Prawdziwe życie", "Jesteś boska" – czytamy w sekcji komentarzy.