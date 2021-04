Edyta Pazura zachwycona grafiką. Otrzymała ją od pasierbicy

Macocha oczami pasierbicy

W ostatnim czasie Edyta Pazura spotkała się z bardzo przykrym zachowaniem internauty. Wstawiła nieprzyjemny komentarz, jaki otrzymała, gdy opublikowała relację z podróży pociągiem. Szybko odpowiedziała na zarzuty, a także podkreśliła, że w polskim społeczeństwie dzieje się nie najlepiej. Stwierdziła także, że na co dzień ludzie są dla siebie bardzo okrutni w sieci, bo uważają, że mogą wszystko.

Obserwując treść postów wstawianych na Instagramie przez Edytę Pazurę, można przede wszystkim natrafić na jej różnego rodzaju komentarze odnoszące się do bieżących spraw. Kilka tygodni temu chwaliła się, że razem z mężem wybrali się na upragnione wakacje na Malediwy, na które zbierali fundusze niemal od samego ślubu. W czasie pobytu na rajskim urlopie pochwaliła się zdjęciami z tego miejsca.

Pazura jest bardzo wszechstronna, co wielokrotnie udowadniała. Nie tylko dba o wizerunek swojego męża, ale również zajmuje się fotografią oraz zaczęła projektować wygodne ubrania damskie. Niedawno zaś pochwaliła się w relacji na Instagramie grafiką, którą przygotowała dla niej Anastazja, czyli córka Cezarego Pazury z pierwszego małżeństwa.

Prosta ilustracja przedstawia Edytę w czerni i bieli uchwyconą z profilu. Na rysunku ma część twarzy przysłoniętą włosami, zaś na jej włosach znajduje się kapelusz. "To ja oczami Anastazji" - czytamy pod zdjęciem. Pierworodna córka aktora, choć ukończyła szkołę filmową, nie poszła w ślady ojca – realizuje się w projektowaniu grafik oraz rysunków.

