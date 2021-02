Ekipa "Dzień dobry TVN" zrobiła Oldze Bołądź niespodziankę. Nie takiej reakcji się spodziewali

W przygotowanie niespodzianki dla Olgi Bołądź najbardziej zaangażował się jej partner - młodszy o 7 lat biznesmen - Jakub Chruścikowski. Parę łączy m.in. pasja do starych samochodów, w związku z czym na miejsce, w którym ma czekać ekipa telewizyjna, wybrano warsztat samochodowy.

Podstęp ukochanego

Gdy Bołądź z Chruścikowskim wreszcie dotarli na miejsce, członkowie urodzinowej ekipy natychmiast podbiegli do samochodu i zaczęli składać życzenia. Jednak reakcja Olgi Bołądź była co najmniej nietypowa.

Aktorka wyglądała na bardzo zaskoczoną i nie do końca zadowoloną. - Nie wierzę, że mi to zrobiłeś – powiedziała do swojego partnera.