Nikt o tym nie wiedział. Przyjaciółka Kamali Harris zdradziła, co zmieniło jej życie

Najlepsza przyjaciółka Kamali Harris z dzieciństwa opowiedziała, jak życzliwość rodziny wiceprezydentki-elektki "zmieniła trajektorię jej życia", kiedy jej rodzina przyjęła ją pod swój dach. Wanda Kagan poznała Harrisów po tym, jak obie poszły do Westmount High School w Quebecu.

Przed ukończeniem szkoły w 1981 r. Wanda zwierzyła się Kamali, że jest molestowana przez ojczyma. Wtedy Shyamala Gopalan, mama Harris, przekonała ją, by przez ostatni rok liceum mieszkała u nich. Kobieta w jedynym wywiadzie opowiedziała, jak bardzo odmieniło to życie jej i przyszłej wiceprezydentki. – To szczególna więź, którą zawsze będziemy miały. Było trudno, ale zdarzyło się wiele dobrego – wyznała.

Wanda powiedziała też, że ​​Kamala zawsze wspierała kobiety. Jak? Np. zapraszała na bal dziewczyny, które nie miały z kim pójść. – Wtedy nie można było iść samemu, ale zdecydowałyśmy się to zmienić – wspominała koleżanka polityczki. Kobiety straciły kontakt po ukończeniu szkoły średniej. Ich drogi przecięły się ponownie, gdy Harris został prokuratorką generalną Kalifornii.

Kamala Harris – tajemnica sprzed lat

We wrześniu Kamala ujawniła na Instagramie, że to znęcanie się nad jej koleżanką z liceum zainspirowało ją do walki o prawa kobiet. Nie podała jednak wtedy nazwiska Wandy. "Powiedziała mi, że ojczym ją molestuje. Odparłam wtedy: 'Cóż, musisz zostać z nami'. I tak zrobiła. Chciałam zostać prokuratorem, aby chronić ludzi takich jak ona i zmienić system" - napisała.

Wanda jest przekonana, że dawna przyjaciółka zostanie kiedyś prezydentem. "To może się zdarzyć, wierzę, że tak będzie. Myślę, że to dopiero początek. Przez ostatnie kilka dni dużo zastanawiałam się nad czasem, kiedy byłyśmy razem, myślałam o jej sile i przywództwie. Każdy może tworzyć historię, ale potrzeba wielkiej kobiety, by ją napisać i ona właśnie to robi" – stwierdziła Kagan.

