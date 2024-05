Ekspert ostrzega przed plagą. Co roku będzie ich coraz więcej

Zmiany klimatyczne mogą naprawdę dać się nam we znaki. Prof. Joanna Wibig z Uniwersytetu Łódzkiego w rozmowie z Tok FM, zaznacza, że ocieplenie się klimatu może spowodować "plagę komarów i kleszczy". Już teraz można zauważyć, że jest ich coraz więcej.

Prof. Joanna Wibig wyjaśniła, że w ciągu ostatnich stu lat został odnotowany wzrost temperatury o około dwa stopnie Celsjusza. Jak ostrzega ekspertka, "to niesie za sobą szereg konsekwencji". A jedną z nich jest zwiększona liczebność komarów oraz kleszczy.

Radio Łódź zwróciło uwagę, że z powodu większej liczby tych pajęczaków, wyraźnie zauważalny jest wzrost diagnoz odkleszczowych chorób. Od samego stycznia do marca 2024 w woj. łódzkim zarejestrowano 101 przypadków zachorowań na boreliozę, a do tego dwa zachorowania na odkleszczowe zapalenie mózgu.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl