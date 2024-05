Jedyny taki cudowny wywar. Szerszenie nie mają żadnych szans

Wiosna i lato to niebezpieczny czas. Przez otwarte drzwi i okna pchają się do domu nieproszeni gości – owady, które są nie tylko namolne, ale często wręcz niebezpieczne. Radzimy, jak chronić się przed nalotem os czy szerszeni?

Wszystko, co istnieje na świecie, ma swoje miejsce i wyznaczoną rolę w ekosystemie, również owady czy inne szkodniki. Nawet jeśli są pożyteczne, nie oznacza to jeszcze, że mamy ochotę cieszyć się ich towarzystwem, szczególnie pod własnym dachem. Latające po domu osy są nie tylko irytujące. Ich jad zawiera toksyczne substancje, które są groźne dla wszystkich, a szczególnie dla alergików. Ukąszenia szerszeni pociągają za sobą jeszcze większe ryzyko, a dodatkowo ogromny ból.

Najlepsza ochrona przed owadami. Proste sposoby

Jak to zwykle bywa, najlepiej w ogóle nie zachęcać robactwa do wizyty w naszym domu. Pomoże w tym zachowanie czystości, ponieważ osy przyciągają słodkie czy kwiatowe zapachy. Z tego powodu nie zostawiajmy bez nadzoru szklanek z napojami, a gdy skończymy je pić, jak najszybciej je umyjmy. Jeśli coś rozleje nam się na blacie czy na stole, trzeba to natychmiast wytrzeć. Nie trzymajmy też nigdzie na wierzchu owoców, ciast ani słodyczy (bez opakowania). Osoby, które szczególnie obawiają się os, powinny zrezygnować z intensywnych, bardzo słodkich perfum.

Domowy preparat na osy i szerszenie. Potwierdzona skuteczność

Specjalne środki odstraszające owady znajdziemy w sklepach, jednak często nie są tanie, a do tego zawierają silną chemię, która sama w sobie może być szkodliwa również dla domowników – szczególnie dzieci czy zwierząt domowych. Dlatego lepiej postawić na preparaty, które nie tylko działają, ale też są bezpieczne i łatwe do wykonania w domu.

Bardzo skutecznie wypłoszy osy z domu wywar z goździków. Wystarczy wsypać 1 łyżeczkę całych goździków do 1 szklanki wrzątku i zaparzać pod przykryciem przez ok. 10 minut. Gotowy napar przecedzamy, po czym przelewamy do butelki ze spryskiwaczem. Spryskujemy nim codziennie okna i firanki. Naczynia ze świeżym naparem możemy też wyłożyć na parapecie, trzeba je tylko co jakiś czas wymieniać.

Jak nie dać się osom? Ostrożność przede wszystkim

Osy i szerszenie często zakładają gniazda w opuszczonych czy trudno dostępnych miejscach – starych szopach czy altankach, na strychach, w opuszczonych budynkach. Od takich miejsc lepiej po prostu trzymać się z daleka, zwłaszcza jeżeli zauważymy, że w pobliżu lata dużo niebezpiecznych owadów.

Jeśli już zauważymy takie gniazdo, w żadnym wypadku nie należy usuwać go samodzielnie. Ten obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, który powinien wezwać fachową pomoc. W przypadku budynków użyteczności publicznej gniazdo os usunie straż pożarna, jeśli jednak problem dotyczy własności prywatnej, trzeba będzie odpłatnie wezwać profesjonalną firmę dezynsekcyjną.