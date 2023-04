Ekspertka oceniła rasy psów. Z jedną nie chce mieć do czynienia

Tych ras nie lubi techniczka weterynarii. Wskazała konkretne

Jedną z ras, o których wspomniała, jest owczarek belgijski malinois. - Belgijskie malinoisy są strasznie niespokojne i dość neurotyczne. Są skłonne do agresji, ale wiąże się to z lękiem i z ludźmi, którzy tak naprawdę nie wiedzą, jak obchodzić się z taką rasą - podkreśliła ekspertka. Wskazała też, że psy tej rasy mają również bardzo duży popęd zdobywcy. - Czasami jest tak wysoki, że nie mogą przebywać w pobliżu innych pacjentów, zwłaszcza kotów - mówiła Stretchy. Chociaż jest to rasa trudna do ułożenia i wychowania, lekarze weterynarii przewidują "napływ" belgijskich malinoisów w związku z filmem "Pies" Channinga Tatuma.