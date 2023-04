To miał być maltańczyk. Pokazała, co wyrosło z psa za 6 tys. zł

Maltańczyk jest trochę podobny do pekińczyka. To jeden z najmniejszych psów (ok. 22 cm wzrostu). Pochodzi z okolic śródziemnomorskich gdzie był hodowany już za czasów imperium rzymskiego. Jest bardzo wierny swemu panu. Nadzwyczaj nieufny wobec obcych. Lepiej nie głaskać widzianego pierwszy raz malutkiego maltańczyka, ponieważ ma ostre ząbki. Takiego psa chciała mieć pewna rodzina. Gdy urósł, okazało się, że nie przypomina typowego przedstawiciela rasy.