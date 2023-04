Pokazała hybrydę wilka i psa. Ludzie nie dowierzają, ile ma miesięcy

Lindsay Butzer to lekarka weterynarii, która chętnie dzieli się na TikToku historiami ze swojego gabinetu. Jej najnowszy filmik zaskoczył obserwatorów - kobieta pokazała w nim hybrydę psa i wilka. Choć szczeniak ma zaledwie trzy miesiące, to daleko mu do małej, puchatej kuleczki.