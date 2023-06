Elegancka Reni Jusis na evencie. Nie zabrakło prześwitów

Reni Jusis wiedziała, jak oswoić odważny trend

W pierwszym momencie można by pomyśleć, że Reni Jusis włożyła sukienkę mini. Lecz to była tylko baza, którą przykryły warstwy prześwitującego tiulu, sięgającego do samej ziemi. Czarna kreacja z dekoltem w kształcie litery "V" posiadała ponadto odcięcie pod biustem, które wraz ze zdobnymi ramiączkami uformowało sylwetkę w kształt perfekcyjnej klepsydry. Wokalistka doskonale wiedziała, co robi.