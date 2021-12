Elisabeth Duda była ulubienicą programu "Europa da się lubić". Czym dziś zajmuje się Francuzka?

Reprezentowała Francję

Jak Duda zaczynała pojawiać się w hicie TVP "Europa da się lubić" była jeszcze na studiach. "Mama namówiła mnie, żebym wyjechała do Łodzi i zdawała do filmówki" - wspominała w wywiadach. Po latach nauki została dyplomowaną aktorką i pierwszą studentką z zagranicy w historii filmówki, która obroniła dyplom. Od kilku lat Elisabeth gra przede wszystkim we francuskich produkcjach, ale w mijającym roku przypomniała o sobie także polskim widzom.