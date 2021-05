Elżbieta Dzikowska pół roku spędziła w więzieniu. Skutki odczuwa do dziś

Pół roku w więzieniu

Sama, jako piętnastolatka, również trafiła w to samo miejsce, co ojciec. Przez pół roku więziono ją na zamku w Lublinie za przynależność do Związku Ewolucjonistów Wolności – tajnej organizacji antykomunistycznej założonej w 1951 roku. W organizacji pani Elżbieta odgrywała szczególną rolę – godzinami stała na czatach, dbając o tajność spotkań.