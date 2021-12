Elżbieta II ma do księżniczki Charlotte słabość? Te słowa mówią wszystko

Tylko księżniczka Charlotte potrafi tak poprawić humor prababci

Córka Kate i Williama chętnie pojawia się na spotkaniach u prababci, którą wnuczkowie i prawnuczkowie pieszczotliwie nazywają Gan-Gan. Jak twierdzą brytyjskie magazyny, tylko Charlotte udaje się rozśmieszyć królową do łez. Razem potrafią spędzać wiele godzin, które mijają im w oka mgnieniu. Prawnuczka ma świetny wpływ na Elżbietę II, dlatego też książę William wraz z żoną rozważają przeprowadzkę do Windsoru, aby mogły spędzać ze sobą jeszcze więcej czasu. Jak donoszą informatorzy, to właśnie księżniczce Charlotte udało się wywołać na twarzy królowej uśmiech po śmierci księcia Filipa. Uśmiech, a nawet śmiech!