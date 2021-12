Maria Winiarska wróciła do aktorskich początków. "Uważałam, że jestem brzydka"

Pierwsze kroki po szkole aktorskiej były wyjątkowo trudne

Gwiazda przywołała pewną sytuację, która na dobre wbiła jej się w pamięć. To był pierwszy rok po ukończeniu studiów. Młoda Winiarska grała wówczas w serialu. Podczas przerwy między zdjęciami podszedł do niej starszy, dobrze znany aktor i powiedział: ale ładna to ty nie jesteś. Nie trzeba dużo się zastanawiać nad tym, jak takie słowa mogą zostać odebrane przez wrażliwą osobę. Sam fakt, że ceniona aktorka pamięta te zdanie po tak długim czasie mówi samo za siebie. Pani Maria przeszła długą drogę, by zapomnieć o kompleksach i w pełni zaakceptować siebie.