Na pogrzebie męża nie kryła łez. Wygłosiła przemówienie

- Żeby kochać to trzeba mieć wrażliwość serca. A Stanisław to miał. Dlatego was kochał, dlatego te łzy. (...) Miał taki zwyczaj, że czytał gazety. Gdy znalazł tam jakąś mądrość cytat, wklejał go do zeszytu. Miał swój ulubiony, który przytaczał dzieciom i sobie. Jaki? "Zaprzyjaźnij się ze swoim aniołem stróżem". Pani Ela będzie miała anioła stróża. Drogie córki, dostajecie potężnego anioła stróża" - zaznaczył.