Elżbieta z "Rolnika..." spotkała się z kolegą z programu. Czy połączyło ich coś więcej?

Czy Elżbietę i Ryszarda łączy coś więcej?

Fani mają nadzieję, że Elżbieta wreszcie znalazła szczęście, a jej relacja z Ryszardem to coś więcej niż koleżeństwo. W sekcji komentarzy pod zdjęciem posypały się liczne komplementy. "Ładnie razem wyglądacie", "Moim zdaniem Ryś najbardziej do pani pasował. Super, że nadal trwa ta znajomość", "Pani Elu, piękna z was para" – czytamy.