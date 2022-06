Elżbieta z "Rolnika..." zaprosiła do siebie znajomych z programu. Zabawa była przednia

Elżbieta z "Rolnika..." zaprosiła do siebie znajomych z programu

Jednak w programie nie udało jej się znaleźć miłości. Zbliżyła się co prawda do Marka ze Słupska, lecz ich relacja zakończyła się w dość nieprzyjemnej atmosferze. Elżbieta Czabator nawiązała jednak prawdziwe przyjaźnie, które trwają do dziś. Ostatnio zaprosiła do siebie Ryszarda, który w programie zabiegał o jej względy oraz Grażynę, która w siódmej edycji była jedną z kandydatek u rolnika Józefa. "Królowa truskawek" postanowiła uwiecznić to spotkanie na zdjęciach, które następnie opublikowała na swoim instagramowym profilu.