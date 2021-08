Elżbieta Zającówna zachwyca na premierze książki męża. Aktorka z chęcią pozowała do zdjęć

Elżbieta Zającówna i Krzysztof Jaroszyński poznali się pod koniec lat 80. Początki ich znajomości dawały wiele do życzenia. On odrzucił jej kandydaturę do sztuki, którą pisał dla teatru "Syrena". Później zabiegał o względy młodej aktorki, która w końcu pozwoliła mu się w sobie zakochać.