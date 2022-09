Emilia z programu "Rolnicy. Podlasie" pokazała zdjęcie córki. Internauci zachwyceni

"Rolnicy. Podlasie" - o programie

Emilia Korolczuk była jedną z uczestniczek "Rolnicy. Podlasie". Co to za program? To oryginalna produkcja Telewizji FOKUS TV. "Dzisiaj Rolnik musi być nie tylko hodowcą, ale też mechanikiem, ekonomem, księgowym, biologiem i w pewnym zakresie weterynarzem. Uprawa roślin wymaga nie tylko wiedzy na temat wzrostu roślin i różnorodności odmian, ale również ogromnego nakładu pracy, którą trzeba wykonać w ściśle określonym czasie. Tłem opowieści jest wielobarwne Podlasie, region krzyżujących się kultur, mieszania się prawosławia i katolicyzmu, ale przede wszystkim kraina wspaniałych ludzi, kochających ziemię, kultywujących spuściznę po rodzicach, a nawet dziadkach" - czytamy w opisie programu.