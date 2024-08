Emily Ratajkowski paraduje w szarej mini. Skromnie jak na nią?

Czasem wkłada T-shirt i jeansowe szorty albo top i spodnie dresowe. Gustuje w zupełnie niezobowiązującym casualu ze sportowym sznytem. Ale na spacer z psem potrafi też wyjść w "nagiej" sukience. Choć zdawać by się mogło, że Emily Ratajkowski żongluje skrajnościami, to w rzeczywistości jej styl jest naprawdę spójny. Nawiązuje nie do trendów dzisiejszych, a przede wszystkim tych z przełomu lat 90. i 2000.

