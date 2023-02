Emily Ratajkowski w kusym mundurku. Jednak uwagę skupia coś innego

Nowoczesna wariacja spódniczki mini

Emily Ratajkowski równie chętnie, jak do świata vintage, zagląda także do atelier nowoczesnych projektantów. Spódnica gwiazdy to przykład oryginalnego i współczesnego designu, gdzie prym wiedzie minimalizm i prosta forma. Asymetryczna spódnica na zakładkę wyeksponowała nogi i odsłoniła brzuch. Ale dzięki wspomnianej wcześniej budowie żakietu, stylizacja nie przekracza granicy dobrego smaku.