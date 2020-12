Emocjonalny wpis Beaty Szydło. Dawno nic nie publikowała w mediach społecznościowych

Była premier postanowiła uczcić 4 grudnia. Opublikowała post, który wywołał wiele emocji. "Dzisiaj Barbórka! Górnikom i ich Rodzinom szczęść Boże. Niech żyje nam górniczy stan!" – napisała na Twittrze europosłanka. Warto wspomnieć, że ojciec Beaty Szydło z zawodu był górnikiem i pracował w kopalni węgla kamiennego Brzeszcze. Nie wszystkim przypadły do gustu życzenia polityczki. W komentarzach zawrzało. "Po co życzenia? Codziennie tyle ruskiego węgla w prezentach do Polski wwozicie, że te słowa to nadmiar szczęścia. Górnicy wdzięczni wyjdą Wam podziękować na ulicy" – napisał jeden z użytkowników serwisu. Inni mu wtórowali, publikując komentarze w podobnym tonie.