Erika Karkuszewska robi karierę za granicą. Zmieniła nawet nazwisko

Erika Karkuszewska jest absolwentką warszawskiej Akademii Teatralnej, jednak ma dużą szansę na międzynarodową karierę. Ostatnio może pochwalić się kilkoma znaczącymi sukcesami.

Polscy aktorzy wciąż rzadko przebijają się na międzynarodowy rynek filmowy. Obecnie za granicą są kojarzone Izabella Scorupco czy Joanna Kulig. Być może także Alicja Bachleda-Curuś czy Weronika Rosati. Już w tym momencie do tej listy można dopisać Erikę Karkuszewską, znaną na zachodzie jako Erika Kaar.

Prestiżowa agencja aktorska

Urodzoną w Berlinie, ale wychowaną w Polsce aktorkę reprezentuje brytyjska agencja, która współpracuje m.in. z Kate Winslet czy Ewanem McGregorem. Aktorka trafiła pod jej skrzydła dzięki roli w serialowi "Dzwony wojny" (2014), będącej jednocześnie jej debiutem.

- To był mój debiut. Pierwsza praca, jaką dostałam. Tam grałam partnerkę głównego bohatera, więc byłam we wszystkich odcinkach i ta postać była dosyć mocno zaznaczona w serialu – powiedziała w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN".

- Jak się tam znalazłam? To proste, w szkole aktorskiej zobaczyłam ogłoszenie, wybrałam się na casting i wygrałam. To otworzyło mi nowe możliwości. Zgłosiły się do mnie agencje z Londynu – dodała.

Różnorodne doświadczenia

W Polsce mogliśmy oglądać ją m.in. w serialach "Aż po sufit!", "Bodo", a obecnie w "Żywiołach Saszy". Z kolei zagraniczni widzowie mogą kojarzyć piękną Polkę z produkcji "American Gods" czy "Whiskey Cavalier".

- Po roli w "American Gods" miałam przerwę - rok siedzenia w domu. To był szok, trzeba się skonfrontować z tym, że tak może być. Wyrobiłam sobie wtedy mechanizmy obronne na to, że pracy może być dużo mniej, co pomaga szczególnie w czasach covidu – przyznała.

Co ciekawe, o Karkuszewską upomniała się także… branża bollywood. Swoją pierwszą rolę w tego typu produkcji zagrała w 2016 roku. W "Dzień dobry TVN" zdradziła, że castingi do filmu odbywały się na warszawskiej Ochocie, gdzie przyjechali producenci z Indii. W tym samym filmie epizod zagrał też mąż pani Eriki – adwokat Maciej Bielski.

Pani Erika nie wyklucza międzynarodowej kariery i cieszy się z zainteresowania brytyjskich agentów, ale na razie mieszka w Warszawie z mężem i ukochanym pieskiem Freddym.

Jej instagramowy profil śledzi w tym momencie 68,6 tys. użytkowników. W mediach społecznościowych aktorka posługuje się językiem angielskim.

Anna Maria Sieklucka zachwycona nominacją do Złotych Malin: "To nadal Hollywood"

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl