Katarzyna Skrzynecka znowu zeszczuplała. Pokazała najnowsze zdjęcie

Najnowsze zdjęcia Skrzyneckiej na Instagramie

Publikując wspólne zdjęcia, jednocześnie aktorka wraz z mężem zachęcają do przekazania 1% podatku na fundację "Mam serce".

Życie zawodowe i prywatne Kasi Skrzyneckiej

Ostatnio najczęściej możemy oglądać ją jako jurorkę, w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Skrzynecka była uczestniczką pierwszej edycji tego show i nie miała sobie równych. Zwyciężyła, a producenci zaprosili ją do udziału w kolejnych edycjach w roli jurorki. Teraz ocenia występy swoich kolegów po fachu.

