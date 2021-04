Była pierwszą "Brzydulą". Jak zmieniła się Ana Maria Orozco?

Co słychać u Any Marii Orozco?

Brzydula miała charakterystyczną grzywkę, aparat ortodontyczny oraz duże okulary korekcyjne. Z czasem oczywiście przeszła metamorfozę, która diametralnie ją zmieniła. Wcielająca się w nią Ana Maria Orozco mimo olbrzymiej popularności serialu, nie zrobiła międzynarodowej kariery. Po zakończeniu zdjęć do "Brzyduli" na jakiś czas zniknęła z telewizji.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!