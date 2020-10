Eva Mendes o Ryanie Goslingu. Nie chciała mieć dzieci, dopóki go nie poznała

46-letnia Mendes przyznała, że czuje się szczęściarą, mając jednocześnie rodzinę i karierę. W ostatnim wywiadzie powiedziała, że tak naprawdę aż do 40-tki nie pragnęła zostać matką. W tamtym czasie w jej życiu pojawił się Ryan Gosling. Poznali się na planie filmu "The Place Beyond the Pines" i od razu między nimi zaiskrzyło. Kiedy aktorka zrozumiała, że straciła głowę dla kolegi po fachu, poczuła instynkt macierzyński.