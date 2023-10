Ewa Błaszczyk o samotności. Wyznała, czego jej brakuje

"Płotek stanął, kiedy dziewczynki były małe. Chodziło o to, żeby one i nasze psy przez otwartą na moment furtkę nie wyszły na ulicę. Gdy powstała fundacja i zadomowiła się obok, pracownicy szybko złapali, że jeśli jestem po drugiej stronie, to znaczy, że potrzebuję się odłączyć, wyhamować. Kiedyś wchodzili do domu, ale z czasem sami się zorientowali, że zamkniętej furtki otwierać nie należy" - przyznała.