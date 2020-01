WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Gwiazdy + 2 ewa chodakowskanoworoczne postanowienia polaków oprac. Klaudia Stabach wczoraj (16:57) Ewa Chodakowska zrobiła postanowienie noworoczne. "To będzie wyjątkowy rok" Noworoczny przypływ motywacji do wprowadzania zmian w życiu dopada nie tylko przeciętnego Kowalskiego, ale też i niektórych celebrytów. Ewa Chodakowska podzieliła się ze swoimi fanami swoim postanowieniem. Ciekawe, czy wytrwa. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Trenerka od lat motywuje rzesze Polek (ONS.pl) Pomimo tego, że Ewa Chodakowska słynie z tego, że cały rok intensywnie pracuje nad swoim ciałem oraz rozwojem, to jednak i ona teraz zdecydowała się wprowadzić pewne zmiany w swoim życiu. Wraz z nowym rokiem popularna trenerka postanowiła, że będzie... czytać więcej książek. "Dla zgłębiania fenomenu jakim jest człowiek, a dokładniej jego umysł. Chcę cię zrozumieć jeszcze lepiej" - napisała w swoim poście na Instagramie. Fanki nie tylko entuzjastycznie przyjęły pomysł trenerki, ale od razu zaczęły dopatrywać się na zdjęciu tytułów książek, które wybrała Ewa Chodakowska. "Pierwsza od góry wygląda jak Wprowadzenie do psychologii Gerda Mietzela" - skomentowała jedna z nich. "Polecam Dave Asprey book called Bulletproof" - dodała druga. Jak wiadomo z realizacją postanowień różnie bywa, dlatego eksperci od rozwoju oraz psycholodzy podkreślają, że należy robić je na miarę naszych możliwości. Częstsze czytanie książek jak najbardziej jest osiągalne. A co wy sądzicie na temat postanowień noworocznych? Zrobiliście je? jeśli tak, to podzielcie się nimi z nami w komentarzach. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne