Ewa Chodakowska pokazała choinkę. Scena jak z amerykańskiego filmu

Na co dzień Ewa Chodakowska ciężko trenuje, ale ma świadomość, że święta Bożego Narodzenia to czas dla najbliższych. Potwierdziła to ostatnim zdjęciem, na którym pozuje z przyjaciółką. Przy okazji możemy zobaczyć, jak ubrała choinkę.

Ewa Chodakowska przygotowała dom na święta (ONS.pl)

Ewa Chodakowska udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pozuje z koleżanką po fachu Magdaleną Tokarską. Kobiety są ubrane w kolorowe kraciaste piżamy i świąteczne skarpetki. Dodatkowo Choda narzuciła na siebie szlafrok w renifery. "Ludzie, nie rzeczy.. Być, nie mieć. Znajdź czas dla swoich bliskich w te święta. U mnie sezon piżamowy w pełni. Poranek z moją Magdaleną Tokarską. Przesyłamy ogrom spokoju, ukojenia i dobrej energii. Łap" - napisała fitnesska.

Ewa Chodakowska pokazała salon

Dodatkowo na drugim planie widzimy choinkę fitnesski, która ubrana jest cała na złoto. Złoty jest tak wdzięcznym kolorem, że może ozdobić choinkę bez towarzystwa dekoracji bożonarodzeniowych w innych barwach. Wiedzą o tym dekoratorzy, którzy często w tym stylu aranżują drzewka bożonarodzeniowe w filmach amerykańskich.

Sportsmenka nie tylko choinkę ubrała, postawiła również na dekoracje świąteczne w całym salonie. I tak możemy podziwiać łosie z tektury, stroiki niczym z "Dziadka do orzecha" i postawiła pluszowego renifera na stole.

