Ewa Gorzelak była gwiazdą "Na Wspólnej". Karierę przerwała tragedia

Syn Gorzelak był w stanie krytycznym. Udało się go uratować

Syna Ewy Gorzelak na szczęście udało się uratować. "Syn trafił do szpitala w stanie beznadziejnym, a mimo to udało się go uratować. Po okresie rozpaczy trzeba podjąć walkę i wspierać dziecko, które leczy się inaczej niż dorosłego" - opowiadała w "Rewii". W innym wywiadzie wspomina, że Centrum Zdrowia Dziecka stało się dla niej drugim domem.