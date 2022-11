Ewa Kasprzyk w kabaretkach. Ten trik podkręci stylizacje kobiet 60+

O stylizacjach Ewy Kasprzyk można napisać powieści, pełne wzlotów i upadków, dramatów i komedii. Bywa, że aktorka trafia w dziesiątkę, aby za chwilę zaskoczyć przedziwnym połączeniem. To, co lubimy w stylu aktorki – to jej odwaga, która pozwala bawić się modą, łamać konwenanse i nie brać trendów zbyt serio. W teatrze Garnizon Sztuki na premierze spektaklu "Nic się nie stało", Ewa Kasprzyk pojawiła się w czerwieni. Już na pierwszy rzut oka widać, że jej kreatywna osobowość i artystyczna fantazja pragną przemawiać także w języku mody.