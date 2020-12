Ewa Kasprzyk z córką w Zakopanem. Są identyczne

Ewa Kasprzyk – córka

Nie poszła w ślady matki, ale również jest artystką. Co dokładnie robi? Otóż, zajęła się śpiewaniem. W 2011 r. jako członkini grupy MashMish doszła do finału 2. edycji "Must Be The Music". Później wystąpiła w 6. edycji "The Voice Of Poland". Odpadła jednak na etapie bitew. Bernatowicz nie zraziła się i wciąż nagrywa – aktualnie pod pseudonimem Carmell. 3 lata temu wzięła nawet udział w eliminacjach do konkursu Eurowizji.