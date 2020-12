Paulla stanęła w obronie Górniak. "Do hejtowania jest kolejka"

– Każdy człowiek ma prawo mówić co myśli, żyć tak jak chce. Z osobami publicznymi jest tak, że z jednej strony, jak jesteś szczery i mówisz to, co myślisz i czujesz, a ktoś się z tym nie zgadza, to wchodzisz na bardzo śliski grunt – powiedziała. Mam prawo powiedzieć, co myślę i co czuję i żyć jak chcę, bo jestem wolnym człowiekiem – dodała.

Paulla o Górniak

Zdaniem Paulii, każdy powinien mieć prawo do wypowiedzi, choć nikt nie jest nieomylny. – Do krytykowania, pomawiania, hejtowania jest kolejka. Do pracy do zrobienia, do powiedzenia prawdy, ale tak z imienia i nazwiska, by pokazać swoją twarz, jest bardzo mało osób. Dla mnie najważniejszym jest to, żeby mówić, co się chce, jak się uważa i być szczerym – stwierdziła.