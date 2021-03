Dramat Teresy Tuszyńskiej. Mogła być największą polską gwiazdą

Niezwykła kariera Tuszyńskiej

Teresa Tuszyńska urodziła się 5 września 1942 roku w Warszawie. Miała brata Bogdana i siostrę Wacławę. Ojciec Antoni prowadził masarnię, natomiast matka Janina zajmowała się domem oraz dziećmi. Po powstaniu warszawskim rodzina Tuszyńskich trafiła do obozu przejściowego – ojciec został wywieziony na roboty do Niemiec, a matka z dziećmi trafiła do pociągu do Auschwitz. Na szczęście rodzinę uratował polski kolejarz.