Ewa Minge pokazała archiwalne zdjęcie dziecka. Obok niego dwa ogromne psy

Ewa Minge na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie swojego syna Oskara z dwoma rottweilerami. Stoi za nim mocne przesłanie.

Ewa Mingę zaapelowała do swoich obserwatorów

Ewa Minge napisała, że niezależnie od tego, czy patrzymy na ludzi, czy zwierzęta – natychmiast oceniamy. "Chuda dziewczyna, to anorektyczka. Młoda dziewczyna w towarzystwie dojrzałego mężczyzny, to dzi*ka, która leci na kasę i zero w tym miłości. Facet umięśniony przesadnie nie ma mózgu, a miliarder to złodziej. Przykładów są tysiące i z różnej bajki. Oceniamy, osądzamy, wydajemy wyroki. Ktoś nas prosi? Pyta? Nie. Lubimy te ploteczki, zwłaszcza ujmowanie, deprecjonowanie, wbijanie w ziemię" – wyliczała.