Self care. Dr Lifestyle: Jedzenie nie powinno być problemem, karą i restrykcją

Monika Ciesielska, dietetyczka i psychodietetyczka: Jak najbardziej: dieta to zgodnie z definicją sposób odżywiania. Z kolei aplikacje do liczenia kalorii, cateringi dietetyczne, rozpisane jadłospisy czy książka "Bez liczenia i ważenia" to różnorodne narzędzia, które mogą nas wspierać w zmianie stylu życia. Powinniśmy dobrać narzędzie do swoich możliwości, upodobań i celów, ale z pełną odpowiedzialnością powiem: można realizować swoje cele (i zdrowotne, i sylwetkowe) nie będąc na konkretnie rozpisanej diecie. Warto zerwać z zero-jedynkowym postrzeganiem siebie "ja na diecie" i "ja nie na diecie". Bo właśnie te okresy pomiędzy mają ogromne znaczenie, a zero-jedynkowe podejście pogłębia złe relacje z jedzeniem. Dlatego w swoim podejściu zamiast rewolucji, proponuję ewolucję metodą małych kroków realnych nawet na co dzień.