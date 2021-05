Fabienne Wiśniewska mówi o prześladowaniach w szkole. "Pojawiały się wyzwiska"

Fabienne Wiśniewska o prześladowaniach

Mówi, że była dręczona i wyzywana przez rówieśników. Wiśniewska nikomu tego nie zgłosiła ze strachu. – Bałam się, że powiedzą coś w stylu: "To minie". Ja też mam taki charakter, że nie chciałam donosić na innych ludzi i robić z siebie ofiarę. To zresztą już nie jest ten wiek, żeby skarżyć się nauczycielom – stwierdza Fabienne. Najtrudniejszym do przyjęcia przez nią był fakt, że została oceniona z góry i ludzie wyciągali pochopne wnioski, opierając się na medialnych doniesieniach o rodzicach 17-latki.