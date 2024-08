Ogłosiła, że ma nowotwór złośliwy. Fala komentarzy

"Płaczę, choć to nie łzy smutku, a wzruszenia jak pięknie to ujęłaś i jak ważne jest nauczyć się doceniać. Trzymam mocno kciuki, wierzę, że wszystko będzie dobrze. Nie musisz być silna, ale nigdy nie trać wiary. Ślę miłość" - przekazała podróżniczka Dominika Wronowska-Augustyniak.

"Jeśli chcecie mi pomóc, to bardzo proszę pomyślcie o mnie ciepło. Uszanujcie moją prywatność, nie dopytujcie o szczegóły. Nie snujcie domysłów. Pomyślcie proszę o tym, że jestem w dość trudnej sytuacji. Na chwilę obecną nie potrzebuje żadnej pomocy. Potrzebuje spokoju i pracy. Dużo pracy, więc jak ktoś ma do skoszenia ogródek albo jakieś prasowanko, to ja chętnie. Za chwilę wracam też na plan programów TV, co bardzo mnie cieszy. Potrzebuje teraz zająć głowę i cieszyć się z drobnych rzeczy" - napisała.