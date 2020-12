Fala wsparcia dla pani Sylwii i jej czwórki niepełnosprawnych dzieci. "Paczki płyną z całej Polski"

Grzyb, pleść i czworo niepełnosprawnych dzieci

– Artykuł, który ukazał się w WP Kobieta, był przełomem. Po jego publikacji w ciągu jednego dnia ludzie wpłacili 60 tys. złotych. Odezwało się też do nas wiele prywatnych osób z propozycją pomocy. Dostaliśmy też paczki dla rodziny. Właśnie dostarczyliśmy je do pani Sylwii i jej dzieci. Podarunki przyszły z całej Polski, z Pomorza, ze Śląska, z Warszawy. Rodzina z całego serca dziękuje darczyńcom – powiedziała w rozmowie z nami Justyna Marynowska z Fundacji "Bo w nas jest moc", która założyła zbiórkę dla pani Sylwii i jej rodziny.

– Wzruszyła nas historia pani Sylwii. Akurat, jak co roku, przygotowywaliśmy ze współpracownikami Szlachetną Paczkę dla potrzebujących rodzin. Kończąc pakowanie, natrafiliśmy na tę historię. Uznaliśmy, że musimy pomóc. Chcieliśmy, aby wiadomość o naszym wsparciu dotarła do rodziny jeszcze przed świętami, aby w spokoju mogli zasiąść do stołu, z myślą, że za chwilę ruszą z budową domu i dalszą rehabilitacją – poinformowała Magdalena Grzankowska, prezes Fundacji PFR.

Historia rodziny

Miesięcznie na same leki, podkłady, rękawiczki, rurki do ssaka i emolienty do atopowej skóry dzieci pani Sylwia wydaje do 3 tys. zł. Kwota robi się jeszcze wyższa, gdy któreś z dzieci się rozchoruje.