Fałszywi przyjaciele. Tym znakom zodiaku lepiej nie ufać

Bliźnięta dbają tylko o siebie, przyjaciele to dla nich towar wymienny

Osoby urodzone w tym znaku są egoistami, w ostateczny rozrachunku zawsze postawią swoje dobro na pierwszym miejscu. Poza tym są z natury bardzo atrakcyjne, wesołe i wygadane, w związku z tym cieszą się dużą popularnością w kręgu znajomych. Mają ich tak wielu, że nawet nie zauważą straty jednego czy dwóch… Przecież pojawią się następni chętni, aby błyszczeć w ich towarzystwie. Osoby urodzone w tym znaku nikogo i niczego nie traktują poważnie, nie przywiązują się do osób ani rzeczy. Nie poczuwają się również do winy, jeśli kogoś skrzywdzą. Widać sobie na to zasłużył.