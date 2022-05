Fani Britney Spears są poważnie zaniepokojeni. Artystka pokazała się nago

Britney Spears ma za sobą wiele wzlotów i upadków. Jeden z poważniejszych związków artystki skończył się dla niej tragicznie. Wokalistka nie mogła pozbierać się po rozstaniu, do którego doszło w 2007 roku. Jej rodzice, martwiąc się o zdrowie psychiczne córki, wzięli Spears pod kuratelę, co odbiło się echem w mediach. Britney niedawno odzyskała wolność. Niedługo potem ogłosiła, że jest w ciąży z obecnym partnerem. To, co pojawiło się ostatnio na Instagramie piosenkarki, wzbudziło niepokój internautów.