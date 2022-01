"Kocham moją siostrę". Szczery wywiad Jamie Lynn Spears

Siostra Birtney Spears pisze książkę

Jamie Lynn Spears pracuje nad książką, która ma być jej wersją wydarzeń życia rodziny Spears. Roboczy tytuł publikacji to "I Must Confess" (z ang. Muszę wyznać). Te słowa to nawiązanie do debiutanckiego singla Birtney Spears pt."Hit me baby one more time".