Fani pamiętają ją z "Bulionerów". Teraz pokazała się w mini

Katarzyna Ankudowicz na planie serialu

Katarzyna Ankudowicz na co dzień stawia przede wszystkim na wygodne stylizacje. Nie stroni od dresów, golfów oraz klasycznych jeansów. Nowy look aktorki może wydawać się zatem odrobinę nie w jej stylu. I słusznie, bo okazało się, że aktorka opublikowała w sieci zdjęcia z planu serialu "To nie ze mną", gdzie wystąpili z nią m.in. Tomasz Karolak, Ada Szczepaniak oraz Adrian Zaremba.