Fani przysyłają jej swojej nagie zdjęcia. Jak na to reaguje?

Kornelia Gołębiewska jest jedną z najpiękniejszych Polek. Chętnie pojawia się na imprezach branżowych, gdzie ma okazję porozmawiać z mediami. Ostatnio na jednej z nich udzieliła wywiadu "Super Expressowi", w którym otworzyła się na temat seksu. Okazuje się, że ma do niego dość konserwatywne podejście.

Niektórzy czują się w mediach społecznościowych bardzo pewnie i przy tym też bezkarnie. Nie boją się składać niemoralnych propozycji. Często w tym celu zakładają nowe, fałszywe konta, by móc wysyłać do innych wiadomości.

Niestety z takimi sytuacjami zmaga się również Kornelia Gołębiewska. II wicemiss Polonia 2023 nie ukrywa, że mężczyźni nie tylko pytają o to, czy chciałaby mieć sponsora, ale również wysyłają jej swoje nagie zdjęcia.

II wicemiss Polonia 2023 podkreśliła, że nigdy nie zabiegała o względy żadnego mężczyzny. Jej zdaniem to właśnie on powinien się starać i wykonać ten pierwszy krok. Jakie jednak ma podejście do seksu?