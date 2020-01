WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Paulina Krupińska zdradza kulisy pracy w modelingu. Dostawała niemoralne propozycje Paulina Krupińska przyznała, że zarówno ona, jak i koleżanki z branży modelingu, spotkały się z różnymi propozycjami wykraczającymi poza strefę zawodową. Zdradza, jaki ma sposób na to, żeby ich unikać. Paulina Krupińska zdradza kulisy pracy w modelingu (ONS.pl) Paulina Krupińska zdradza, że w modelingu często zdarzają się niemoralne propozycje i zetknęła się z wieloma takimi historiami w jej bliskim otoczeniu. "Propozycje jakichś randek przez wysoko postawionych mężczyzn były, ale żadna nie posunęła się, żeby z takiej propozycji skorzystać" - podkreśla. "Wydaje mi się, że to od każdej osoby indywidualnie zależy, jakie granice stawia, jaki stawia dystans" - podkreśla w rozmowie z Wideoportalem. Wyznaje też, jak to wyglądało w jej przypadku. Paulina Krupińska - modelka Gwiazda zaznacza, że przez cały czas, kiedy pracowała jako modelka, była w związku. "Zawsze miałam jakiegoś chłopaka, potem narzeczonego. I po prostu nie było możliwości, żeby gdzieś tam wkraść się do mojego świata i do mojego prywatnego otoczenia" - dodaje. Przyznaje, że dostawała propozycje pisania w mediach społecznościowych i randek, ale od razu je blokowała. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis