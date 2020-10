Fanka nazwała Dodę hipokrytką. Gwiazda skomentowała to w wulgarny sposób

Zaczęło się niewinnie. Dorota Rabczewska na swoim profilu na Facebooku zamieściła post. "Lubicie, jak to robię, więc dobra, uwaga – obalam kolejny mit na swój temat. Jestem chłopczycą. Nienawidzę się pindrzyć, stroić, spędzać godzin w wannie ze świecami i wszystkich kobiecych rytuałów. Jeszcze dodatkowo jestem ekscentryczką, wiec przyjaciele wciąż biją się z myślami czy bliżej mi do Włóczykija, czy małej Mi z filmu 'Muminki'" – zaczęła swój wpis Doda.

Dorota Rabczewska: nie jest sentymentalna

Piosenkarka wyznała też, że woli męskie filmy, hobby, a swoje sprawy załatwia jak mężczyzna. Napisała, że nie jest sentymentalna, płaczliwa i nie "wisi" facetowi na ramieniu, choć go kocha. Woli spać sama, bo wtedy się wysypia. "Raczej ze mnie rycerz niż białogłowa, no, chyba że Joanna Dark. Teraz sobie wyobraźcie mnie w damskim internacie, w którym mieszkałam przez czas liceum. Dzięki Bogu chodziłam do sportowej szkoły, więc dziewczyny z jajami były na porządku dziennym. Nikogo zatem z moich bliskich nie dziwiło, ze na koncertach przez ostatnie 20 lat pracowałam z samymi facetami, co bardzo sobie ceniłam i uważałam że gdyby było odwrotnie, to oszalałabym"– przyznała Rabczewska.