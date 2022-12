Fast fashion — ile ubrań wyrzucamy rocznie?

Rocznie na całym świecie kupujemy aż 56 ton ubrań, a do 2050 roku ta liczba może wzrosnąć aż do 160 mln ton. A im więcej kupujemy, tym więcej wyrzucamy. Co roku w Polsce wyrzucanych jest ok. 2,5 mln ton odpadów tekstylnych, z czego tylko połowa nadaje się do recyclingu. Jednak w perspektywie globalnej wygląda to o wiele gorzej. Z 90 mln ton produkowanej odzieży na wysypiska lub do spalarni trafia aż 20 mln ton.